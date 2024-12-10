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Путин: «Орешник» минимизирует необходимость применения ЯО
Появление у России ракетных систем средней дальности «Орешник» сводит к минимуму необходимость использования ядерного оружия. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, проходящей по видеосвязи.
«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а „Орешник“», — выразил уверенность российский лидер (цитата по РИА Новости).
«Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — убежден Путин.
Позднее Путин анонсировал серийное производство этих ракет и сообщил о разработке еще нескольких ракетных систем средней и меньшей дальности. Командующий же Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетная система средней дальности «Орешник» способна поражать цели на всей территории Европы, что отличает ее от других видов высокоточного оружия.
До этого, 19 ноября, Президент России утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. В документе указываются случаи, при которых Россия вправе применить ядерное оружие.
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