Путин: «Орешник» минимизирует необходимость применения ЯО

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Появление у России ракетных систем средней дальности «Орешник» сводит к минимуму необходимость использования ядерного оружия. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, проходящей по видеосвязи.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а „Орешник“», — выразил уверенность российский лидер (цитата по РИА Новости).

«Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — убежден Путин.