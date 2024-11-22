Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы

Сергей Каракаев

Фото: kremlin.ru

Новейшая ракетная система средней дальности «Орешник» способна поражать цели на всей территории Европы, что отличает ее от других видов высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщает пресс-служба Кремля.

«Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищенных, с высокой эффективностью», — выразил уверенность военачальник в ходе совещания Президента РФ Владимира Путина с руководством Министерством обороны страны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений.

Командующий РВСН также согласился с главой государства, что массированное применение «Орешника» без ядерных боеголовок «будет сопоставимо с применением ядерного оружия».

На этом же совещании Путин анонсировал серийное производство ракетной системы «Орешник» и сообщил о разработке еще нескольких систем средней и меньшей дальности.