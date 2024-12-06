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Политика 6 декабря 2024 17:02

Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшую российскую ракетную систему «Орешник». Об этом сообщает ТАСС.

Предложение было озвучено Президенту России Владимиру Путину во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске. Лукашенко подчеркнул, что размещение ракетной системы позволило бы усилить оборону не только Белоруссии, но и всего Союзного государства в условиях растущей угрозы со стороны Запада.

«Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, и прежде всего „Орешник“, были размещены на территории Белоруссии», – заявил белорусский лидер.

В ответ Путин отметил, что «Орешник» можно разместить в Белоруссии во второй половине следующего года, когда будет увеличен выпуск систем. Также к этому моменту важно установить их минимальную дальность работы.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам России. Он рассказал, что 19-го и 21-го числа ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям. Атакам подверглись военные объекты в Брянской (американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS) и Курской (британские крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow) областях. По его словам, в ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепре (бывшем Днепропетровске). Для этого впервые была использована новая ракетная система «Орешник».

Позднее Путин анонсировал серийное производство этих ракет и сообщил о разработке еще нескольких ракетных систем средней и меньшей дальности. Командующий же Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетная система средней дальности «Орешник» способна поражать цели на всей территории Европы, что отличает ее от других видов высокоточного оружия.
#Александр Лукашенко #Владимир Путин
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