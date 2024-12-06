Лавров: Надеемся, что сигнал от испытания ракеты «Орешник» был воспринят всерьез

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил надежду, что сигнал, посланный Россией Соединенным Штатам применением по Украине баллистической ракеты средней дальности «Орешник», был воспринят всерьез.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — подчеркнул дипломат.

При этом он добавил, что согласен с теми, кто считает вооруженное противостояние на Украине так называемой «гибридной войной» РФ и США.

Вместе с тем Лавров подтвердил наличие канала связи между двумя странами, который «автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты».

«Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности „Орешник“, то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное», — пояснил глава МИД РФ.

Продолжительность интервью, которое Сергей Лавров дал Такеру Карлсону, составила 80 минут. Чуть более чем за шесть часов с момента публикации в социальной сети X (прежде Twitter) оно набрало около 2,9 млн просмотров.