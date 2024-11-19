Путин обновил ядерную доктрину: кто враг и в каких случаях будет применяться оружие

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основное содержание доктрины

Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Россия применит ядерное оружие в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, а также Белоруссии.

Обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание. Это отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.

Ядерное сдерживание также может быть применено в отношении стран, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное или морское пространство и ресурсы для агрессии против России.

Агрессия любой страны из военной коалиции (блока, союза) против России и (или) ее союзников рассматривается как агрессия данной коалиции в целом.

Агрессия против России и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение.

Фото: © Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия может применить ядерное оружие:

если поступила достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников;

применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России, ее союзников, по воинским формированиям или объектам России за ее пределами;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России;

агрессия против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности;

поступление достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечение ими границы России.

Александр Руцкой отметил, что принятие доктрины стало вынужденной мерой в ответ на агрессивные действия со стороны Запада Фото: © Антон Денисов, РИА Новости

«Когда тебя бьют по морде – надо отвечать»

Экс-первый вице-президент России, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации запаса Александр Руцкой отметил, что принятие доктрины стало вынужденной мерой в ответ на агрессивные действия со стороны Запада.

«Я только приветствую принятие данной доктрины. Когда тебя бьют по морде – надо отвечать. Я не помню из истории, чтобы кто-то с любовью, нежностью и уважением относился к Российской империи, но в данном случае к России, к Советскому Союзу. Мы все время были бельмом на глазу. Почему? Потому что мы – ресурсная страна. Страна, у которой все есть абсолютно, нам ничего ни от кого не надо», – сказал Руцкой «Татар-информу».

Он уверен, что такой шаг нашей страны сможет отрезвить страны коллективного Запада в их агрессивном отношении к России и даст понимание недопустимости пересечения красных линий.

Необходимость обновления ядерной доктрины связана с разнузданной политикой по отношению к ядерному оружию со стороны коллективного Запада. Такое мнение «Татар-информу» выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин.

«Это снижение порога применения ядерного оружия, постоянные высказывания о том, что вполне нормально его применение. Естественно, в сложившейся ситуации, в том числе во время проведения специальной военной операции, когда практически весь Запад помогает Украине, чтобы добиться военного поражения России. Все это вынудило пересмотреть, освежить, придать актуальность этому документу, чтобы он отвечал вызовам и запросам сегодняшнего дня», – сказал Кошкин.

Эксперт высоко оценил содержание обновленного документа, который, по его словам, может стать сигналом к необходимости более ответственного отношения к оружию массового поражения.

«Мы видим, там довольно конструктивные внесены статьи. Допустим, если ядерная держава помогает государству, не обладающему ядерным оружием, атаковать Россию, то она тоже является агрессором. Много интересных таких современных свежих подходов, которые в значительной степени сегодня позволяют стабилизировать ситуацию. И факт сдерживания ядерного оружия, который должен обеспечиваться, в этой доктрине раскрывается в более объемном конструктивном порядке», – добавил политолог.

Андрей Кошкин: «Запад помогает Украине, чтобы добиться военного поражения России. Все это вынудило пересмотреть, освежить, придать актуальность этому документу, чтобы он отвечал вызовам и запросам сегодняшнего дня» Фото: сайт партии «Единая Россия»

«Ядерная триада у Соединенных Штатов находится в весьма плачевном состоянии в сравнении с нашей»

По словам Кошкина, эту доктрину уже изучили на Западе, и там прекрасно осознают, что ядерная вражда с Россией не выгодна ни одной из сторон.

«К тому же ядерная триада у Соединенных Штатов находится в весьма плачевном состоянии в сравнении с нашей», – заключил политолог.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что обновление ядерной доктрины стало сигналом Западу о решимости России отстаивать свои национальные интересы.

«На Западе почему-то последние где-то 20 лет бытовала такая очень интересная идея, что Россия не то что не сможет, просто не захочет применять весь свой военный потенциал для защиты своих национальных интересов. Сейчас есть такая идея, что да, есть ядерное оружие, но Россия никогда не применит, потому что она боится. Это политические люди, которые не смогут принять решение на применение ядерного оружия. Президент сегодня дал всему миру понять, что мы решительно защищаем свой суверенитет и в случае угрозы нашему суверенитету мы применим ядерное оружие», – отметил Матвийчук в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Анатолий Матвийчук отметил, что обновление ядерной доктрины стало сигналом Западу о решимости России отстаивать свои национальные интересы Фото: © Владимир Трефилов, РИА Новости

Эксперт пояснил, что обновление ядерной доктрины также было необходимо для получения преимущества в случае реального начала ядерного конфликта.

«Раньше у нас это называлось ответно-встречным ударом. Иными словами, если бы мы видели, что противник готовится к ядерному удару, мы не предпринимали каких-то ответных мер до тех пор, пока его ракеты не стартовали. Только после этого мы начинали готовить ответ, а это потеря времени, и, собственно говоря, это была выжидательная позиция, равно проигрышная. Сегодня президент заявил о том, что мы имеем право применить ядерное оружие в любом случае, когда угрожают суверенитету нашей страны», – добавил спикер.

По его словам, коллективному Западу следует понять, что РФ будет защищать собственные интересы, несмотря ни на что.

«Я полагаю, что это должно отрезвить эти горячие головы и наконец-то дать им возможность осознать, что мы будем защищать свои интересы и свое государство, исходя из тех позиций, которые мы считаем выгодными нашим национальным интересам», – заключил Матвийчук.