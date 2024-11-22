Путин анонсировал серийное производство ракетной системы «Орешник»

Решение о серийном производстве ракетных систем средней дальности «Орешник» принято, фактически оно уже началось, хотя испытания будут продолжаться и дальше. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании с руководством Министерством обороны страны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений.

При этом Путин поздравил разработчиков «Орешника» с успешными испытаниями и заверил, что у России имеется запас таких ракет, готовых к применению.

Глава государства также добавил, что «Орешник» — это не модернизация старых систем, а современная новейшая разработка. По его мнению, аналогичных систем на данный момент нет ни у кого в мире, а перехватить «Орешник» с помощью средств ПРО сейчас невозможно.

Путин уверен, что последствия применения «Орешника» сопоставимы с результатами использования стратегического оружия, хотя комплекс и не относится к таковому. Соответственно, он поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Президент РФ также добавил, что параллельно ведется разработка еще нескольких систем средней и меньшей дальности, они также будут запущены в серию. Разработчиков «Орешника» он пообещал приставит к госнаградам.

Накануне Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он сообщил, что 19 и 21 ноября ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям — атакам подверглись военные объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепре (Днепропетровске). Для этого впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник».

Российский лидер уточнил, что в случае дальнейшего применения «Орешника» РФ будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран, находящихся на ее территории.