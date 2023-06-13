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Путин об уроженце Казани – генерал-полковнике Лапине: Лично шел в бой с табельным оружием
Генерал-полковник Александр Лапин проявил себя смелым бойцом – он лично шел в бой вместе с солдатами на передовой. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече с военкорами и блогерами.
Речь идет о белгородском направлении. По словам Путина, он обсуждал ситуацию там с командиром батальона.
«Я его спрашиваю – "Сколько у вас мобилизованных, а сколько у вас призывников?" Он говорит – "Все призывники, у меня нету мобилизованных, вообще". Командир батальона, я говорю, как себя ребята вели? Блестяще, никто не дрогнул. Но, правда там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами», – сказал Путин.
Напомним, в апреле в Госдуме заявили, что Лапин будет заниматься обеспечением сил специальной военной операции перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Он вернулся в зону спецоперации по приказу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. Командовал ЦВО, однако позже сообщалось, что его отстранили от должности после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В этом году стало известно, что Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, а на посту командующего ЦВО его официально сменил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
4 июля 2022-го указом Путина Лапин был удостоен звания Героя Российской Федерации – медаль ему 16 июля вручил Шойгу.
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