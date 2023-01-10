РБК: Уроженец Казани генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Ранее о назначении Лапина на эту должность также со ссылкой на источник написало издание URA.RU.

До конца октября 2022 года Александр Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в ходе специальной военной операции на Украине. Затем СМИ сообщили, что его отстранили от должности.

Перед этим с критикой действий Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В частности, он обвинил его в ошибках при обороне Красного Лимана (Лимана), а также в неудачах в районе Артемовска (Бахмута).