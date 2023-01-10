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Политика
10 января 2023  10:14

РБК: Уроженец Казани генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск

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Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Ранее о назначении Лапина на эту должность также со ссылкой на источник написало издание URA.RU. 

До конца октября 2022 года Александр Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в ходе специальной военной операции на Украине. Затем СМИ сообщили, что его отстранили от должности.

Перед этим с критикой действий Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В частности, он обвинил его в ошибках при обороне Красного Лимана (Лимана), а также в неудачах в районе Артемовска (Бахмута).

Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. 4 июля 2022-го указом Президента России Владимира Путина был удостоен звания Героя Российской Федерации — медаль ему 16 июля вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
#спецоперация на Украине
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