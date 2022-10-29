СМИ: Командующего ЦВО генерал-полковника Лапина из Казани отстранили от должности

Командующего группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности, сообщает РБК со ссылкой на телеканал ЧГТРК «Грозный». Также эту информацию журналистам подтвердил источник, «знакомый с кадровым решением».

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров часто выступал с критикой Лапина. В частности, в начале октября он обвинил его в ошибках при обороне Красного Лимана – по словам главы Чечни, Лапин выставил мобилизованных бойцов из Луганской Народной Республики и другие подразделения, при этом не обеспечив их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. В своем телеграм-канале он написал, что в армии нужно назначать командирами людей «переживающих за своих бойцов».

Кроме того, 27 октября Кадыров обвинил Лапина в прорыве линии обороны на артемовском направлении и заявил о необходимости кадровых перестановок в генштабе.

Напомним, Александр Лапин родился в Казани в 1964 году, с 2022 года командует группировкой российских войск «Центр» на Украине. 4 июля 2022-го указом президента России был удостоен звания Героя Российской Федерации.