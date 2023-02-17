Мордвичев официально сменил уроженца Казани Лапина на посту командующего ЦВО

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу «Спарк» и ЕГРЮЛ.

При этом еще в середине января о назначении Мордвичева сообщил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

«Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненый при освобождении Мариуполя, вернулся в строй <…>», — написал парламентарий на своем сайте.

Андрей Мордвичев родился в 1976 году. С конца 2021 года — командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Участвовал во взятии Мариуполя, причем появлялись ложные сообщения о его гибели на другом участке фронта, впоследствии опровергнутые.

Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. До конца октября 2022 года был командующим группировкой российских войск «Центр» в ходе специальной военной операции на Украине. Затем СМИ сообщили, что его отстранили от должности. В начале января СМИ сообщили о назначении генерала начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. В Кремле не подтвердили, но и не опровергли этот факт.