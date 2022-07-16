Шойгу вручил генералу из Казани Лапину медаль Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня встретился с командующими российской армии, участвующими в спецоперации на Украине. Он вручил командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

Медали Лапину и Абачеву вручили по указу Президента России Владимира Путина за проявленные мужество и героизм, напомнили в Минобороны.

Напомним, 4 июля Путин подписал указ о присвоении генералу Лапину звания Героя России, с этим событием его ранее поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Александр Павлович Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. Осенью 2017 года Александр Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа.

Сегодня Шойгу также поручил нарастить действия российских вооруженных сил на всех направлениях в ходе военной спецоперации на Украине.