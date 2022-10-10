Путин: спецслужбы Украины совершили уже три теракта в отношении Курской АЭС

Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в актах атомного терроризма – с таким заявлением он выступил на заседании Совбеза РФ, которое проходит в эти минуты.

«Спецслужбы Украины уже осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения. В результате третьего такого акта было повреждено сразу три таких линии», – сказал он.

Он добавил, что серьезных последствий терактов Киева против Курской АЭС удалось не допустить.