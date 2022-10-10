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Ру Тат
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Политика
10 октября 2022  13:08

Путин: спецслужбы Украины совершили уже три теракта в отношении Курской АЭС

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Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в актах атомного терроризма – с таким заявлением он выступил на заседании Совбеза РФ, которое проходит в эти минуты. 

«Спецслужбы Украины уже осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения. В результате третьего такого акта было повреждено сразу три таких линии», – сказал он.

Он добавил, что серьезных последствий терактов Киева против Курской АЭС удалось не допустить.

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