В водах Дании и Швеции обнаружены утечки газа из «Северного потока»

Морское управление Швеции выпустило предупреждение о двух утечках на российском газопроводе «Северный поток» в шведских и датских водах, пишет агентство Рейтер.

«Там, на „Северном потоке“, две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близко к друг другу», — приводятся слова представителя Шведской морской администрации.

Отмечается, что власти Дании призывают повысить уровень готовности энергетического и газового секторов страны после трех утечек на российских газопроводах. Первая из них была обнаружена 26 сентября недалеко от осторова Борнхольм. Датские власти считают, что она «может быть опасна для судоходства».

Напомним, «Северный поток» приостановил свою работу с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, которая так и не была передана России из-за санкций Запада. Однако газопровод внутри остается полностью заполнен топливом.

Ранее в Германии заявили, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии.