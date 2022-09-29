Reuters: на «Северных потоках» обнаружена уже четвертая утечка газа

На «Северных потоках» обнаружена четвертая утечка газа, выявила ее береговая охрана «Швеции», передает агентство Reuters со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек находятся в исключительной экономической зоне Швеции, еще две – в Дании.

Напомним, Генпрокуратура России возбудила дело после повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», объявив их разрушение актом международного терроризма. В Германии заявляли, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии. На этой неделе в районе утечек зафиксировали два мощных подводных взрыва.