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Ру Тат
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Происшествия
29 сентября 2022  08:44

Reuters: на «Северных потоках» обнаружена уже четвертая утечка газа

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На «Северных потоках» обнаружена четвертая утечка газа, выявила ее береговая охрана «Швеции», передает агентство Reuters со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек находятся в исключительной экономической зоне Швеции, еще две – в Дании.

Напомним, Генпрокуратура России возбудила дело после повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», объявив их разрушение актом международного терроризма. В Германии заявляли, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии. На этой неделе в районе утечек зафиксировали два мощных подводных взрыва.

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