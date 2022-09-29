Эрдоган предложил Путину «дать миру еще один шанс»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил своего российского коллегу Владимира Путина предпринять шаги для снижения напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на турецкие власти.

Упомянув прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на части территории Запорожской и Херсонской областей, занятой российскими войсками, плебисциты о присоединении к РФ, Эрдоган призвал Путина «дать миру еще один шанс».

Кроме того, турецкий лидер предложил Президенту России продлить сделку по вывозу украинского зерна. Он выразил готовность выступить посредником при переговорах Украины и РФ, передает РИА Новости.

В свою очередь пресс-служба Кремля рассказала, что Путин информировал Эрдогана об итогах референдумов. По мнению российского лидера, «голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства».