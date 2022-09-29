news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
29 сентября 2022  21:20

Эрдоган предложил Путину «дать миру еще один шанс»

news_top_970_100

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил своего российского коллегу Владимира Путина предпринять шаги для снижения напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на турецкие власти.

Упомянув прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на части территории Запорожской и Херсонской областей, занятой российскими войсками, плебисциты о присоединении к РФ, Эрдоган призвал Путина «дать миру еще один шанс». 

Кроме того, турецкий лидер предложил Президенту России продлить сделку по вывозу украинского зерна. Он выразил готовность выступить посредником при переговорах Украины и РФ, передает РИА Новости.

В свою очередь пресс-служба Кремля рассказала, что Путин информировал Эрдогана об итогах референдумов. По мнению российского лидера, «голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства».

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100