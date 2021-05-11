Путин находится в постоянном контакте с Правительством из-за трагедии в Казани

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с профильными министерствами и спецслужбами из-за нападения на казанскую гимназию №175. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент в постоянном контакте с Правительством. Все службы работают», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства, сказанные в ответ на вопрос о наличии у российского лидера дальнейших контактов на эту тему.

В первой половине дня Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова, переговорил с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым.

Кроме того, Президент поручил руководителям Минздрава и Минпросвещения Михаилу Мурашко и Сергею Кравцову вылететь на место событий.

Сегодня утром 19-летний житель Казани устроил стрельбу в казанской школе №175. Погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 21 пострадавший госпитализирован. На место трагедии подъехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 12 мая в школах Казани отменили занятия, этот день в республике объявлен днем траура.