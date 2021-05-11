Кравцов и Мурашко вылетят в Казань из-за нападения на школу

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минздрава России Михаил Мурашко вылетят в Казань из-за нападения на школу. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед принятием этого решения Президент России Владимир Путин заслушал доклад руководителя ФСБ Александра Бортникова. Кроме того, он переговорил по телефону с Премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, уточнил пресс-секретарь главы государства.

«<…> в разговоре с Мишустиным и Голиковой принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, и на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Президент РФ также дал Правительству поручение обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших детей, позаботиться о родственниках погибших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. По последним данным, во время стрельбы в гимназии №175 погибли восемь человек – семеро детей и одна учительница. Еще 21 человек госпитализирован.