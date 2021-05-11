Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия

Завтра, 12 мая, во всех школах Казани будут отменены занятия. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«По поручению Президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана», — сказала Галимова. Она также добавила, что Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в больницах. В связи с трагедией Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая в республике днем траура.

Соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе выразил Президент России Владимир Путин.