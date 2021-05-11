Появилось видео с Рустамом Миннихановым внутри казанской школы №175 после трагедии

Президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении сотрудников спецслужб зашел в здание казанской гимназии №175, на которую сегодня было совершено нападение.

«Давайте мы вдвоем поднимемся, я всё посмотрю», — настоял руководитель республики.

Начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин провел Президента Татарстана по коридорам здания, они вместе осмотрели учебное заведение.

На видео видно разгромленный стенд со школьными кубками и наградами, повсюду лежат осколки стекла.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин также зашел в здание гимназии.

Сотрудники спецслужб сейчас продолжают работу внутри здания.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.