Проект создания в Казани производства беспилотников прошел экспертизу

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Археологи одобрили проведение работ по строительству в столице Татарстана предприятия по производству беспилотников. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Современный инновационный производственный комплекс для изготовления изделий из композиционных материалов, авиационных двигателей, бортового радиоэлектронного оборудования, организации проектирования и изготовления летательных аппаратов, в том числе беспилотных», предполагается создать на территории площадью 3,8 гектара.

В подготовленной ООО «Прикладная археология» экспертизе сказано, что «<...> на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, <...> объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на базе КНИТУ-КАИ за 2,5 млрд рублей создадут татарстанский научно-производственный центр по беспилотным авиационным системам «Барс».