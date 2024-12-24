В рамках нацпроекта по БПЛА в Татарстане обучили 22 молодежные инженерные команды

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Министерство цифрового развития Татарстана определило результаты реализации в республике национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 2024 году. Состоялось награждение лучших педагогов, наставников и студентов, сообщает пресс-служба ведомства.

«„БАС“ — значимый шаг в развитии нашей страны и Республики Татарстан. Мы хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в этом процессе, и отметим тех, чьи усилия и талант помогли достичь высоких результатов», — подчеркнули в министерстве.

В рамках федерального проекта «Кадры для БАС» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и нацпроекта «Цифровая экономика» за 2024 год в Татарстане провели Фестиваль БАС, который собрал более 2,5 тыс. участников, обучили 22 молодежные инженерные команды (всего 130 человек) и организовали конкурс для молодых специалистов технических направлений с финансовыми поощрениями.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Кроме того, была одержана победа во всероссийских соревнованиях дронов в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024». Проведены также всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба» и передовой конкурс «Колония на Марсе».

После завершения торжественной части на круглом столе в Минцифры РТ обсудили планы и задачи по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.