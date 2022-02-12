Путин начал телефонные переговоры с Байденом

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден начали телефонные переговоры. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Ранее глава российского государства обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг Украины, а также реакцию США и их союзников в НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Еще накануне Белый дом анонсировал разговор американского лидера с главой российского государства. Состоявшаяся в тот же день беседа Байдена с европейскими лидерами, посвященная ситуации вокруг Украины, продлилась 1 час 19 минут.

Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.