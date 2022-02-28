Путин на совещании по экономике предложил обсудить западные санкции
На совещании по экономике Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить санкции, которые вводит западное сообщество, передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что уже обсуждал эту тему с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который пообещал в скором времени представить план поддержки экономики.
«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным. — Прим. ред.) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», — пояснил Путин.
Как сообщил ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проводит в Кремле совещание, которое посвящено вопросам экономики, в нем участвуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и другие.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник глава российского государства провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.