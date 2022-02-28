Мишустин пообещал в скором времени представить план поддержки экономики

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Правительство России подготовилось к ужесточению санкционного режима и в скором времени представит план поддержки экономики. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. В части движения денежных средств и в части развития проектов по замещению импортных комплектующих», — подчеркнул Премьер.

В план мер по поддержке экономики в ближайшее время войдут решения, которые обсуждались на совещаниях о социально-экономической ситуации, проведенных в минувшие выходные.

Кроме того, по словам Мишустина, Правительство в условиях санкций облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Позднее глава государства назвал это решение вынужденным. Страны Запада осудили такое развитие событий и начали ужесточать санкции против России.