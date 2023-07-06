Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер»

Белорусский лидер Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию с частной военной компанией «Вагнер». Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«В ближайшее время с ним (Путиным — прим. Т-и) договорились встретиться», – цитирует Лукашенко издание «Sputnik-Беларусь».

По словам политика, необходимо решить, каким образом подразделения «Вагнера» будут функционировать дальше. Ранее Президент Беларуси сообщил, что основателя и руководителя частной военной компании Евгения Пригожина сейчас нет на территории республики.

События с участием группы «Вагнер» 23 и 24 июня были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Президент России заметил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено (так и произошло впоследствии), а сам он уедет в Беларусь. Кроме того, сотрудники компании, которые не принимали участие в попытке мятежа, смогут подписать контракты с Министерством обороны РФ.