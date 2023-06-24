Кремль: Уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Какую должность Пригожин займет в Беларуси и чем он там займется, он уточнить не смог, передает РИА Новости.

Также представитель Кремля напомнил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко помог урегулировать конфликт, и еще раз поблагодарил его за приложенные усилия.

«Мы высоко ценим его инициативу. Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, это было его личное предложение. Мы признательны президенту за эти усилия», – сказал он, добавив, что ему неизвестно где сейчас находится Евгений Пригожин.

Кроме того, Песков сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые не принимали участие в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны РФ. Остальных бойцов преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте, заверил пресс-секретарь Президента РФ.

За успешно проведенные переговоры Лукашенко также поблагодарил Президент Владимир Путин. Белорусский лидер договорился с руководством ЧВК об остановке военных «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Известно, что разработан проект «приемлемого варианта развязки ситуации» с гарантиями для «Вагнера», однако его подробности пока не раскрывались.