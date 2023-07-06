Лукашенко заявил, что Пригожина сейчас нет в Беларуси

Основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина нет на территории Беларуси. Предположительно, сейчас он находится в Санкт-Петербурге, а его бойцы — в своих постоянных лагерях, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«После Артемовска они были выведены в свой лагерь. Там они и находятся. Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал, но на территории Белоруссии его нет», — цитирует слова политика ТАСС.

На встрече с иностранными и белорусскими СМИ Лукашенко добавил, что перемещение бойцов «Вагнер» в Беларусь будет зависеть от решений руководства компании и властей России.

«Если они сочтут нужным разместить какое-то количество бойцов в Белоруссии для отдыха, подготовки, я свое решение выполню», — заверил он.

Еще 24 июня в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено (так и произошло впоследствии), а сам он уедет в Беларусь. Кроме того, сотрудники компании, которые не принимали участие в попытке мятежа, смогут подписать контракты с Министерством обороны РФ.