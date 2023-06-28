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Путин высказался о реакции народа на попытку мятежа
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в дагестанский Дербент заявил, что не сомневался «в реакции народа по поддержке власти» в связи с попыткой вооруженного мятежа 23 и 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
События с участием частной военной компании «Вагнер», квалифицированные правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа, происходили 23 и 24 июня. На следующий день, 25 июня, отряды ЧВК покинули регионы, в которых действовали до этого.
Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.
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