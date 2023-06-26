Путин: Бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их пытались использовать втемную

Большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» не присоединились к попытке мятежа, оставшись верными своему народу и Родине. В связи с этим усилия руководства страны были направлены на избежание большой крови, заявил Президент России Владимир Путин.

«Вместе с тем мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы „Вагнер“ — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», — подчеркнул глава государства в видеообращении к гражданам страны.

Он отметил, что бойцам частной военной компании предоставили время, чтобы одуматься, оценить тяжелые, разрушительные для страны последствия «этой авантюры».

«Благодарю тех солдат и командиров группы „Вагнер“, которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», — сказал Президент.