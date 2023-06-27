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Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено
Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Поводом стали заявления бизнесмена о причастности Минобороны к удару по тыловым лагерям частной военной компании. Позднее появилась информация о том, что уголовное дело в отношении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь.
Как указано в сообщении, при расследовании уголовного дела установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа.
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