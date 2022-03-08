Путин и Беннет вновь обсудили спецоперацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сегодня вновь обсудили специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе израильской стороны, обсуждались различные аспекты ситуации, связанной со спецоперацией.

«Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей», — отмечается в сообщении.

Президент России и Премьер-министр Израиля договорились продолжить диалог по украинской проблематике. Ранее они обсуждали ее по телефону 27 февраля и 2 марта, а также при личной встрече 5 марта.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.