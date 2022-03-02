Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию вокруг проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

«Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств», — передает пресс-служба Кремля.

Президент изложил позицию российской стороны при урегулировании конфликта, в том числе обязательный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение нейтрального и безъядерного статуса украинского государства, признание суверенитета РФ над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.

Собеседники условились о продолжении личных контактов.

Ранее Президент России провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.