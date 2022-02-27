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Ру Тат
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Официальная хроника
27 февраля 2022  17:03

Путин сообщил Беннету о ходе военной операции по защите Донбасса

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По инициативе израильской стороны прошел телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом передает пресс-служба Кремля. 

Путин сообщил о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Также было отмечено, что делегация России находится в Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева.

Беннет предложил посреднические услуги Израиля, направленные на приостановку военных действий. Стороны условились продолжить двусторонние контакты на различных уровнях.

#Владимир Путин
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