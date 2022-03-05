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Ру Тат
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Официальная хроника
5 марта 2022  20:20

Путин и Беннет вновь ведут переговоры по ситуации вокруг Украины

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В Кремле проходят переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Обсуждается ситуация вокруг Украины», — рассказал он о повестке встречи.

По словам официального представителя Кремля, после переговоров не планируется заявлений для СМИ.

Это не первое обсуждение Путина и Беннета ситуации вокруг Украины. Так, они уже затрагивали этот вопрос 2 марта и 27 февраля.

#спецоперация на Украине #Владимир Путин #Израиль
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