Путин и Беннет вновь ведут переговоры по ситуации вокруг Украины

В Кремле проходят переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Обсуждается ситуация вокруг Украины», — рассказал он о повестке встречи.

По словам официального представителя Кремля, после переговоров не планируется заявлений для СМИ.

Это не первое обсуждение Путина и Беннета ситуации вокруг Украины. Так, они уже затрагивали этот вопрос 2 марта и 27 февраля.