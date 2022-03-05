Путин и Беннет вновь ведут переговоры по ситуации вокруг Украины
В Кремле проходят переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
«Обсуждается ситуация вокруг Украины», — рассказал он о повестке встречи.
По словам официального представителя Кремля, после переговоров не планируется заявлений для СМИ.
Это не первое обсуждение Путина и Беннета ситуации вокруг Украины. Так, они уже затрагивали этот вопрос 2 марта и 27 февраля.