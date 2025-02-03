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СВО 3 февраля 2025 21:24

«Согревают тела и души»: новошешминские сельчанки делают чаи для СВО

Жители Новошешминского района РТ единодушно поддерживают участников спецоперации.

Не остаются в стороне от этого благородного дела и жители села Тубылгы Тау. Женщины в сельском Доме культуры приготовили для солдат витаминный чай из душицы, мяты, земляники, малины, листьев смородины и других трав.

«Пусть наши ароматные чаи согревают и оздоравливают не только тела, но и души наших ребят. Ждем, когда все они вернутся живыми и здоровыми», – говорят мастерицы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новошешминцы собрали вещи и игрушки для детей-сирот ЛНР.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

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