«Ждать, пока они сюда придут? Я так не могу»: истории бойцов Татарстана из зоны СВО

70-летний житель Набережных Челнов добился отправки в зону СВО и успел, по его словам, «переплюнуть» многих молодых. Многодетный отец Игорь из Лениногорска убежден, что на передовой он нужнее для защиты своей семьи, а Марат из Бавлов вместе с сослуживцами держал оборону на Кинбурнской косе.





Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я многих молодых переплюнул»

Набережночелнинскому бойцу с позывным Дуст — 70 лет. Он ветеран специальной военной операции. По словам бойца, долгое время его не хотели брать, но он был настойчив. Попал в отряд «Барс-19».

«В учебке мы ходили по 16 километров каждый день. Я многих молодых переплюнул по выдержке, по физическим данным», — поделился военный.

В апреле Дусту будет 71 год. Несмотря на внушительный возраст, он добивался, чтобы попасть в зону боевых действий.

«Я писал письмо [Раису РТ] Рустаму Минниханову, чтобы меня взяли на СВО. Ездил в Донецк — там тоже меня не взяли. Но потом в нашем военкомате, слава Богу, дали шанс. Если бы меня здесь не взяли, в „Ахмат“ бы поехал, в Грозный. Там бы попытался», — рассказал мужчина.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Контракт с Министерством обороны Дуст подписал в августе 2024 года. Свое решение пойти в зону СВО он прокомментировал так: «Если не я, то кто же? Ждать, пока они сюда придут? Я так не могу».

Сначала мужчина полмесяца был на боевом слаживании.

«Со снайперки стрелял, гранатомета, пулемета и из стрелкового оружия. Потом была учебка. Нас тренировали. Повоевал я, правда, мало. Голеностоп подвернул», — продолжил рассказ боец.

По его словам, это произошло по чистой случайности во время ночного марша. Было очень темно, даже луна не светила. Бойцы шли по дороге, а там две колеи. На Дусте был бронежилет, четыре автоматных магазина, автомат — всего 20 килограммов. Когда ступня подвернулась, он получил разрыв связок. Думал, пройдет.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Еще месяц Дуст с этой травмой служил в Белогоровке — это севернее Донецка. В основном военные следили за территорией, дроны прилетали — сообщали.

«У нас же второй эшелон — „Барс-19“, я там был. Впереди идут штурмовики, а мы за ними, держим фронт. Если штурмовиков прорвут, вот тогда нагрузка вся ляжет на нас. Обеспечивали работу минометчиков, артиллерии, танкистов», — рассказал челнинец.

В октябре прошлого года мужчина насовсем вернулся с передовой.

«Я там нужнее!»

Сапер, оператор беспилотников, многодетный отец Игорь из Лениногорского района два года служит в зоне СВО. Он был трижды награжден за свои заслуги на передовой.

Игорю 27 лет. После окончания школы учился в Лениногорском политехническом колледже. Военную подготовку в 2017-2018 годах прошел в ракетных войсках стратегического назначения.

Фото: из личного архива бойца

После того как была объявлена спецоперация, Игорь стал следить за новостями. Мысль о том, что и он может внести свою лепту в приближение Победы, не давала ему покоя.

На передовую Игоря провожали жена Наталья и трое детей. Супруга перед отправкой повязала Игорю на левое запястье браслет из красной нити и посоветовала взять позывной Шрек. Родители Игоря, а также сестренки Ирина и Ксения узнали о том, что он служит в зоне СВО, лишь спустя два месяца.

17 апреля 2023 года он ушел «за ленточку» – так военные называют линию фронта. На передовой контрактник Игорь приступил к выполнению боевых задач в должности сапера. Военное командование оценило аналитический склад ума, ответственность и стрессоустойчивость Игоря: он был назначен оператором БПЛА. На линии боевого соприкосновения Игорь в составе саперного батальона «Свияга» выполнял задачи командиров.

В настоящее время, по словам бойца СВО, особую опасность представляют кассетные снаряды, а также дроны-камикадзе, которые могут нести в себе взрывчатку и взрываться при столкновении с препятствиями, повреждении в воздухе или при касании земли.

«Я нес продукты на передовую. В пяти метрах от меня взорвалась противопехотная мина. Меня, к счастью, не задело. Но в тот день удача отвернулась от меня. Когда приехала машина, мы стали выгружать продукты, в это время во дворе взорвался кассетный боеприпас. Нас было пять человек, осколочное ранение получил только я — «прилетело» под лопатку», — рассказал он.

Фото: из личного архива бойца

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении задач по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на местности Игорь год назад был награжден медалью «За разминирование». В мае 2024 года он получил медаль Жукова, а в ноябре 2023-го — медаль «За воинскую доблесть» 3-й степени.

Перед Новым годом Игорь побывал в отпуске, а затем вернулся к своим боевым братьям, чтобы продолжить свою миссию по защите Отечества. «Я там нужнее!» — убежден военный.

Фото: из личного архива бойца

«Героем себя не считаю, каждый, кто пошел в зону СВО, он уже герой»

Еще один татарстанский участник спецоперации отмечен государственными наградами. Две медали за время службы получил контрактник из Бавлов Марат Фазлыев.

Участник войны в Афганистане, он не смог остаться в стороне и отправился выполнять боевые задачи. Побывать в зоне СВО ему пришлось дважды. В первый раз — летом 2022 года — он добровольно заключил контракт с Министерством обороны на два месяца, служил старшим стрелком.

Фото: из личного архива бойца

«Я уже знал, что такое война, какого-то огромного страха поэтому не испытывал. Больше боялся за ребят, которые в первый раз пришли воевать. Да, моментами страшно было, но нельзя показывать страх, потому что молодые бойцы равняются на нас — на афганцев. Из-за этого нужно перебарывать сомнения и воевать дальше», — говорит Марат.

Во время боев в Херсонской области Марат Фазлыев был удостоен медали «За воинскую доблесть», а после возвращения на Родину ему вручили еще одну медаль — «За отвагу».

«Героем себя не считаю, каждый, кто пошел в зону СВО, он уже герой. Мы защищаем свою Родину, свои семьи», — поделился мнением боец.

В мае 2023 года он повторно заключил контракт на полгода и отправился на передовую. На этот раз вместе с сослуживцами он держал оборону на Кинбурнской косе.

Фото: из личного архива бойца

«Мы приехали в часть — 57 человек, а некоторые из бойцов уехали на дембель. Командир говорит, ребята, надо себе блиндажи сделать. Выкопали блиндаж, замаскировали, все закрыли, сделали себе кровати. Начали ходить на службу, первый пост был всего в 15 метрах от воды. Интересно получилось — море вроде есть, а купаться нельзя, все заминировано. Два часа на одном месте стоишь, два часа на другом, идешь, отдыхаешь и вечером опять идешь на свою смену охранять. Мы располагались в сосновом бору, нас жгли, кидали бомбы. Враг сжигал лес, вместе с лесом и нас. Мы выбегали, быстро тушили, затем маскировались», — поделился боец воспоминаниями.

Марат Фазлыев совсем скоро со своим лучшим другом вновь отправится в зону СВО. На этот раз он намерен вернуться с победой.

Фото: из личного архива бойца

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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