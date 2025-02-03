Новошешминцы собрали вещи и игрушки для детей-сирот ЛНР

Жители Новошешминского района Татарстана откликнулись на размещенный в социальных сетях призыв сотрудников детского дома города Лутугино в Луганской Народной Республике. Коллектив просил помочь детям, потерявшим в ходе боевых действий всех родных и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Это уже вторая отправка гуманитарной помощи лутугинцам, в первую детскому дому увезли одежду и обувь из магазина предпринимателя Антонины Зубовой. Женщина решила продолжать сбор и привлечь к нему население.

Вторую отправку решили поддержать другие предприниматели. Татьяна Кирюшова выделила два комплекта постельного белья и два одеяла; Лейла Багаутдинова передала игрушки, Нияз Галаветдинов сделал большую скидку на покупку развивающих игр, канцтоваров и двух картин. Средства пожертвовали прихожане новошешминского храма Святой Троицы.

Всего было собрано 46 650 рублей, уже закуплено товаров на 26 750 рублей, в том числе 8 постельных комплектов и 50 полотенец. Оставшиеся 19 900 рублей отложены на краску для стен и полов, обои, клей, кисти, валики, средства гигиены и бытовой химии.

«Как мы могли не помочь детям? У них нет ни папы, ни мамы, ни бабушек, ни дедушек. Никто не обнимет, не поцелует. Не по своей вине стали сиротами, – пояснила Антонина Зубова. – Население приносит игрушки, канцтовары, перечисляет деньги. Вот недавно прислали по 5 тыс. рублей от своих семей Людмила Завалишина и Алена Попкова из Новошешминска».

Откликнулись также сотрудники и проживающие Новошешминского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Они передали для детей большую запакованную коробку.

«Не мешкая, собрали игрушки, детские развивающие игры, предметы личной гигиены, полотенца, одежду. Что-то принесли из дома, что-то приобрели, сдав деньги», – рассказала директор дома-интерната Залина Лизунова.

Дары от новошешминцев уедут в детский дом через неделю, сбор продолжается. В будущем планируется третья отправка, но в соответствии с особым распоряжением Роспотребнадзора для сирот будут приниматься только новые вещи.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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