Пушков о реакции Германии на утечку беседы немецких офицеров: Уроки второй мировой забыты

Сенатор Алексей Пушков назвал показательным то, что в Германии возмущение вызывает не факт обсуждения немецкими офицерами планов уничтожения Крымского моста ракетами Taurus, а то, что это стало достоянием гласности.

«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно, поскольку сам факт обсуждения является не „ориентацией для правительства“ ФРГ, а отражает две очень важные вещи», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его словам, первая важная вещь — это то, что немецкие военные убеждены в принятии решения о поставке ракет, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Олафа Шольца. Военные круги в ФРГ, как и глава МИД Анналена Бербок, считают, что их страна фактически находится в состоянии войны с Россией.

«Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», — резюмировал Пушков.

1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы четырех представителей бундесвера, которая состоялась 19 февраля. В разговоре, посвященном атаке на Крымский мост, по ее данным, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Минобороны ФРГ инициировало проверку о прослушке разговора офицеров ВВС Германии. При этом ряд западных СМИ сообщили, ссылаясь на источники, о подлинности записи. Канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что публикация является частью информационной войны России. Он также утверждал, что в разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы.