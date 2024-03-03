Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

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Германия готовится к войне с Россией, о чем свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров о гипотетическом применении крылатых ракет Taurus против Крымского моста. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«<...> попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — убежден политик.

По мнению Медведева, разговор могут списать на самодеятельность офицеров ВВС Германии, но, уверен он, «военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их».

Канцлера ФРГ Олафа Шольца экс-президент России при этом назвал «миролюбивым парнем» и «ливерной колбасой», использовав в последнем случае грубый оборот бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Вместе с тем он допустил, что политик действительно мог не знать о разговоре.

Изначально Медведев отреагировал еще более резко, процитировав фрагмент стихотворения «Убей его!» Константина Симонова, написанного в 1942 году.

В вероятно имевшей место 19 февраля беседе офицеров бундесвера, по информации главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии бригадный генерал Франк Грефе, инспектор BBC генерал-лейтенант Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на результаты первоначального анализа Министерства обороны Германии подтвердил подлинность аудиозаписи. Газета Berliner Zeitung написала, что это подлинная аудиозапись, назвав произошедшую утечку «крупной катастрофой в бундесвере». Офицеры использовали для разговора платформу WebEx, которую «относительно легко прослушивать».