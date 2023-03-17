Пушилин заявил, что российские войска закрепились на заводе АЗОМ

Российским силам удалось закрепиться на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об это заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По сведениям Пушилина, сейчас идет продвижение вглубь промзоны. «Российские бойцы выбивают украинские силы на северном и южном направлении, продвигаясь к центру Артемовска», — утверждает он.

Завод АЗОМ, построенный в 1954 году, расположен недалеко от центра Бахмута. О появлении на его территории бойцов российской частной военной компании «Вагнер» стало известно три дня назад, 14 марта.

Ранее как украинские военные, так и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщали об очень тяжелой обстановке в Артемовске. Таким образом, ситуация продолжает оставаться напряженной для обеих сторон. По информации американской газеты Wall Street Journal, у украинцев возникли проблемы с эвакуацией раненых. Несмотря на всё это, Киев решил продолжать удерживать Бахмут.