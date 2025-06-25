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Происшествия 25 июня 2025 15:41

Прокуратура контролирует ситуацию с задержками авиарейсов в Казани и Челнах

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Из-за временных ограничений проблемы с вылетами возникли в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар.

Приволжская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы авиакомпании и аэропорты соблюдали права пассажиров, предоставляли им необходимые услуги и информацию. В аэропортах организовали мобильные приемные для пассажиров.

Пассажиры, столкнувшиеся с нарушениями, могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону: (910) 796 59 45.

«Татар-информ» рассказывал, что авиакомпания Nordwind Airlines уже сообщила о задержках нескольких рейсов, направляющихся в Казань.

Напомним, что над территорией Республики Татарстан сбили два беспилотника. На территории республики действует режим «беспилотная опасность», объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты.

Накануне вечером над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. С 11:08 24 июня по 5:15 25 июня на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность».

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