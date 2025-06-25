Над территорией Татарстана сбили два украинских БПЛА

Над территорией Республики Татарстан сбили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, с 11.00 мск до 13.00 мск российские ПВО уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА – над территорией Воронежской области, 2 БПЛА – над территорией Республики Татарстан, один дрон сбили в Тамбовской области.

Напомним, что на территории республики действует режим «беспилотная опасность», объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты.

Накануне вечером над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. С 11:08 24 июня по 5:15 25 июня на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность».