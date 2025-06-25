В аэропорту Бегишево ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает Росавиация. МЧС сообщило о введении режима «Ковер».

На территории республики действует режим «беспилотная опасность», объявлена угроза атаки БПЛА.

Напомним, накануне над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. С 11:08 24 июня по 5:15 25 июня на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, один – летевший в Нижнекамск.