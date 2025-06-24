news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 июня 2025 23:59

Системы ПВО сработали в Зеленодольском районе

Читайте нас в
Телеграм

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил о работе ПВО.

«Уважаемые жители Зеленодольского района! В 22.16 часов в Зеленодольском районе сработали системы ПВО», –написал Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

Глава района призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее власти Татарстана сообщили о четырех БПЛА, сбитых над территорией республики. С 11:08 на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения. Судя по онлайн-табло, задерживаются десятки авиарейсов.

#атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном

24 июня 2025
«Выскочила, впилась в палец и повисла на нем»: история казанца, которого укусила гадюка

«Выскочила, впилась в палец и повисла на нем»: история казанца, которого укусила гадюка

24 июня 2025