Системы ПВО сработали в Зеленодольском районе

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил о работе ПВО.

«Уважаемые жители Зеленодольского района! В 22.16 часов в Зеленодольском районе сработали системы ПВО», –написал Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

Глава района призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее власти Татарстана сообщили о четырех БПЛА, сбитых над территорией республики. С 11:08 на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения. Судя по онлайн-табло, задерживаются десятки авиарейсов.