Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

На территории РТ объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств — для аэропорта Казани объявлен режим «Ковер». Информация появилась в мобильном приложении МЧС.

Напомним, накануне над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. С 11:08 24 июня по 5:15 25 июня на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, один – летевший в Нижнекамск.