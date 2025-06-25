В Татарстане прекратил действовать режим беспилотной опасности

В Татарстане в 5:15 мск сняли режим «Беспилотная опасность», который ввели вчера в 11:08. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Кроме того, в 1:22 мск были сняты ограничения для аэропортов Казани и Нижнекамска.

Напомним, накануне над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, один – летевший в Нижнекамск.