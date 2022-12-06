«Напоминают толпу подгулявших бюргеров»: страшен ли «Татнефти» ценовой потолок на нефть?

Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В дополнение к этому Европа установила эмбарго на поставки сырой нефти из России по морю. Как это отразится на нефтяной отрасли страны и крупнейшей компании Татарстана – «Татнефти», – в обзоре «Татар-информа».

Идею ценового потолка в 60 долларов за баррель российской нефти поддержали страны «Большой семерки», Австралия и государства Европейского Союза Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

И запрет поставок нефти по морю, и потолок цены на нее

Идею ценового потолка в 60 долларов за баррель поддержали страны «Большой семерки», Австралия и государства Европейского Союза – так называемая «Коалиция по ограничению цен». Компаниям США, Евросоюза и Великобритании теперь запрещено оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня. При этом от требования соблюдать ценовой потолок освобождена Венгрия. Предусмотрены и некоторые другие исключения, касающиеся не только стран ЕС.

В дальнейшем ценовой максимум будет пересматриваться. Впервые это будет сделано в январе будущего года. В решении Евросоюза говорится, что «предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты». Также с 5 декабря начало действовать и европейское эмбарго на поставки сырой нефти из РФ по морю. Аналогичный запрет на поставки нефтепродуктов должен вступить в силу через два месяца, 5 февраля 2023 года. Перед этим участники коалиции еще должны согласовать максимум цен на них.

Ранее в Кремле заявляли, что при введении потолка цен на нефть Россия прекратит ее поставки в страны, которые согласятся с таким решением. Сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин уже готовит указ о запрете продажи нефти на этот случай. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что российские власти отказываются от продажи нефти по условиям ценового потолка.

«Сам по себе потолок цены не является сильно негативной новостью»

Экономист Наталия Орлова отметила «Татар-информу», что морским путем экспортируется 70% российской сырой нефти. «Это достаточно большая доля. По динамике с начала года видно, что до сих пор объемы, выбывающие с европейского рынка, Россия перенаправляла на новые рынки. В основном в Индию. У этой страны как покупателя российской нефти в начале года были очень небольшие объемы, а сейчас это уже достаточно значимый покупатель», — говорит она.

Морским путем экспортируется 70% российской сырой нефти Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По информации собеседника агентства, в начале нынешнего года в Европу по морю отправляли в среднем около 50% сырой нефти. Последние 1,5 месяца на европейское направление из России этим путем экспортируется порядка 20% общего морского экспорта – это 3 млн баррелей в день. Общий же дневной объем российского экспорта сырой нефти морским путем с начала года не изменился, и, констатирует Орлова, это «очень успешный опыт замещения европейского направления». «Вывод из статистики такой, что, скорее всего, объемы экспорта сырой нефти Россия не снизит, — прогнозирует она. — Доля Европы и так постоянно снижается».

«Сам по себе ценовой потолок на сегодняшний день не является сильно негативной новостью. Просто потому, что цены на Urals уже снизились до этих значений», – добавила эксперт. Тем не менее Наталия Орлова полагает, что «долгосрочно это все равно негативное ограничение». Во-первых, потолок цены каждые два месяца могут пересматривать. Во-вторых, «российскую нефть наделяют неким отдельным статусом, и, конечно, другие страны могут и будут это использовать для обсуждения дисконтов. Безусловно, это дополнительное усиление договорной позиции для Китая, Индии и Турции в переговорах с Россией».

Что же касается позиции ОПЕК+, подтвердившего сохранение действующего плана добычи нефти, собеседник «Татар-информа» назвала ее «фактически выжидательной». «Она связана с тем, что ограничение на российскую нефть — это не единственный фактор стресса для рынков», – говорит эксперт. Например, сейчас очень большая неопределенность связана с ситуацией в Китае. Экономист не исключает, что Поднебесная несколько смягчит ковидные ограничения «в силу значимости протестов». Но, с другой стороны, это чревато значительным всплеском заболеваемости в последующие месяцы и, соответственно, более жесткими локдаунами. «Поэтому в целом по поводу спроса на нефть большого оптимизма сейчас испытывать нельзя», — констатирует Орлова.

Было ожидание того, что ОПЕК+ поддержит российскую позицию и решение альянса стран-экспортеров нефти подтолкнет цены на нее выше. «Но видно, что этого не происходит. Как следствие, рубль последние дни немного негативно реагирует на решение о введении потолка цен на нефть: с 1 декабря со значения 60-61 рубль к доллару мы двинулись на значение в 63-64 рубля. Это не очень большое движение, но в масштабах российского рынка оно все-таки достаточно значимо», — говорит Орлова.

Почти 90% нефти на экспорт «Татнефть» поставляет по «Дружбе»

По данным «Татнефти», доступным в годовом отчете за 2021 год, компания в прошлом году добыла 27,8 млн тонн нефти и экспортировала 45% от всей реализованной нефти.

«Татнефть» транспортировала 89% всего объема экспорта нефти по трубопроводу «Дружба», в основном в Польшу и Словакию Фото: из открытых источников

Всего «Татнефть» продала в 2021 году 17,1 млн тонн нефти на 556,5 млрд рублей, из них на внутреннем рынке — 9,5 млн тонн на 287,7 млрд рублей. Объем экспорта составил 7,6 млн тонн – 268,8 млрд рублей. При этом средняя цена российской марки Urals в 2021 году составляла 69 долларов за баррель.

«Татнефть» успешно экспортировала и нефтепродукты. Всего она продала 9,3 млн тонн на 361,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млн тонн на внутреннем рынке, получив выручку в размере 144,1 млрд рублей и 5,4 млн тонн на внешнем (217,8 млрд рублей). Основными покупателями экспортных поставок «Татнефти» в прошлом году были Польша, Нидерланды, Швейцария, Германия, Словакия и Ирландия.

По данным международной отчетности, в 2021 году группа «Татнефть» транспортировала 89% всего объема экспорта нефти по трубопроводу «Дружба». В основном – в Польшу и Словакию. И лишь 11% экспортной нефти было отгружено через российские порты Черного и Балтийского морей.

«Прогнувшись один раз, Россия рискует попасть на дальнейший пересмотр цен»

Экономический обозреватель Альберт Бикбов также считает, что введенное с 5 декабря ограничение цены для покупок нефти из России — это не так страшно, ведь только в ноябре цена Urals сложилась на уровне 66,47 долларов за баррель: «То есть ценовой порог почти равен текущей цене российской нефти».

Ценовой порог почти равен текущей цене российской нефти График: investing.com

По его мнению, гораздо более важны две другие вещи. «Во-первых, Россия категорически отказывается поставлять нефть тем странам, которые примут участие в политике “ценового потолка”. И это правильно, ведь если покупатель разговаривает с тобой с позиций диктата, не имея монопольной власти (а мировой рынок торговли нефтью не является монопольным), то на такие действия следует отвечать адекватно, — рассуждает он. — Во-вторых, даже если сейчас цена нефти по ценовому потолку выглядит для России приемлемой, то прогнувшись перед этим унижением один раз и продав недоброжелательным покупателем углеводороды по этой стоимости, наша страна рискует попасть на дальнейший пересмотр цен нефти в рамках потолка. То есть сегодня купят баррель за 60 долларов, а завтра придумают цену в 50 долларов».

Он предупреждает, что и попытка «застраховаться» долгосрочными контрактами и зафиксировать цену в этом случае не панацея. «Как показывают последние события, никакого договорного права и гарантий собственности у западных партнеров уже не существует. Украли же у России золотовалютные резервы на 300 миллиардов долларов, а тут какая-то нефть. В любой момент могут не только цену поменять, но и вообще перестать платить. Так что разговор короткий — никаких унижений, не хотите покупать по рыночным ценам, останетесь вообще ни с чем», — подытожил он.

Падение спроса на наши нефтепродукты приведет и к снижению спроса на сырую нефть Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Снижение объемов добычи нефти — базовое ожидание на 2023 год»

По мнению Наталии Орловой, риски снижения добычи в России и в Татарстане связаны не столько с эмбарго и ограничениями на экспорт сырой нефти, сколько с ожидаемым с 1 февраля следующего года запретом на экспорт российских нефтепродуктов. Иными словами, подчеркивает эксперт, «влияние внешних ограничений на внутреннюю добычу идет не по линии сырой нефти».

«Если на сырую нефть мы можем найти покупателей — скорее всего, ее экспорт можно будет перенаправить, в случае с нефтепродуктами это будет сделать сложнее. У китайцев есть свои НПЗ, они не заинтересованы в покупке продуктов нефтепереработки. Поэтому вполне возможно, что падение спроса на наши нефтепродукты приведет к снижению загрузки отечественных нефтеперерабатывающих заводов и, соответственно, спроса на сырую нефть, что может привести к снижению добычи», — не исключила она. «Снижение объемов добычи – это действительно базовое ожидание на 2023 год», – заключила Орлова.

Поставка по ценовому потолку, но с оплатой разницы любыми путями

Альберт Бикбов проанализировал, может ли данная ситуация быть опасной для Татарстана. Он напомнил, что основные потребители нефти «Татнефти» – Польша и Словакия.

Никакой катастрофы для «Татнефти», добывающей около 28 тонн нефти в год, по мнению эксперта, нет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если эти страны встают в позу и начинают диктовать условия по ценовому потолку, то понятно, что они эту нефть не увидят. Но куда девать высвободившиеся объемы? По другим направлениям (в частности, на восток) перенаправить нефть за короткое время трудно, потому что есть привязка к трубе. Нужны нефтепроводы в сторону дружественных стран, а их пока нет. Перевозка нефти другим транспортом тоже пока хлопотна, хотя «Татнефть» работает в этом направлении. Как быть?» — задается вопросом он.

По словам Бикбова, решение пришло оттуда, откуда не ждали, — у наших западных партнеров стали проявляться проблески здравого смысла. Так, например, по его информации, крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на импорт в 2023 году 3 млн тонн сырья по тому же нефтепроводу «Дружба», при том, что эта страна в порыве общеевропейской истерии требует установить тот самый ценовой потолок.

«Шизофреническое поведение, не правда ли? Но здравый смысл подсказывает полякам, что без татарстанской нефти им придется ой как несладко, вот они ее и просят», — комментирует он. Обозреватель полагает, что вслед за Польшей с аналогичными просьбами подтянутся Словения, Чехия и другие страны, покупающие нашу нефть: это лишь вопрос времени.

«Можно пойти навстречу их пожеланиям и поставлять нефть как раньше, без дурацких условий в виде ценового потолка. Есть даже вариант поставок этим странам нефти в пределах ценового потолка, но с оплатой разницы между ним и рыночной ценой любыми обходными путями. Другими словами, поставка нефти будет вестись исключительно по рыночным ценам, а уж поляки и другие пусть сами отчитываются в Евросоюзе о своих ценовых потолках,— описывает Бикбов возможные схемы. — Есть еще вариант реэкспорта через страны, не являющиеся членами Евросоюза, например через Лихтенштейн».

Обозреватель оптимистично заявляет, что «вообще обходных вариантов целый вагон и маленькая тележка». И даже если они все не сработают, то «Татнефти» можно попытаться увеличить реализацию через порты «Приморск» и «Новороссийск», использовать другие транспортные пути и закрыть проблему выпадающих экспортных объемов.

Иначе говоря, по его мнению, никакой катастрофы для «Татнефти», добывающей около 28 тонн нефти в год, нет: ситуация вполне управляемая. Более того, он замечает, что такие ограничения, как ценовой потолок, могут повлиять на сокращение поставок нефти, что в свою очередь приводит к повышению цен на нее. «Так что ситуация может сложиться так, что экспортные доходы не упадут, а напротив, даже вырастут, несмотря на незначительные снижения объемов поставок, — допустил он и добавил: – Здравый смысл непременно возобладает».

«Закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью»

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев весьма образно высказался по поводу решения западных стран о введении ценового потолка на российскую нефть.

Дмитрий Медведев: «Нефть, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое» Фото: © «Татар-информ»

«Эти действия наших “друзей” напоминают толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — сказал он.

При этом зампредседателя Совбеза отметил, что «просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре». Он напомнил, что эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. «Закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью, — убежден Медведев. — Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью».

По прогнозам Дмитрия Анатольевича, «одно ясно — хорошего для потребителя не будет, это точно». «Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, — посоветовал он.— Всё ещё впереди, зима только началась».