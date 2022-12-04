ОПЕК+ подтвердил сохранение действующего плана по добыче нефти

Альянс ОПЕК+ принял решение сохранить нынешние параметры сделки, решение принято в ходе совещания министров организации. В силе остается план по добыче нефти, согласованный в ходе встречи 5 октября. Он предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки, сообщает пресс-служба организации.

Страны-участницы альянса также подтвердили готовность «встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо». Кроме того, в ходе обсуждения было решено провести 35-е совещание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года.

В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но в ноябре вновь снизил добычу на 2 млн баррелей в сутки от максимального уровня августа. В ноябре страны-участницы обсуждали увеличение нефтедобычи до 500 тысяч баррелей в сутки.