В 2024 году в Казани за 7,5 млрд рублей реконструируют перрон в международном аэропорту

До 1 октября 2024 года в Казани планируют реконструировать перрон в международном аэропорту. Напомним, что в октябре столица Татарстана примет у себя саммит стран БРИКС.

Как сообщили в Минфине РТ, на проведение работ выделят 7,5 млрд рублей. Причем половина средств (3,75 млрд) выделят из госбюджета и еще столько же – из республиканского бюджета.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов говорил, что в казанском аэропорту к саммиту БРИКС хотят построить новый перрон площадью 300 тыс. кв. метров. Там «приземлятся» самолеты первых лиц государств. Он добавил, что во время саммита планируется принять порядка 33 широкофюзеляжных судов. При этом на сегодняшний момент аэропорт Казани может расставить 12 таких самолетов. Перрон, с его слов, будет находиться рядом с третьем терминалом, строительство которого планируется провести в 2024 - 2026 годах.