На проектирование дороги к перрону аэропорта Казани потратят 10 млн рублей

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На выполнение проектно-изыскательских работ для строительства подъездной дороги к перрону Международного аэропорта «Казань» собираются направить более 10 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что длина двухполосной дороги с двумя съездами составит 2050 метров. Ширина земляного полотна будет равна 10 метрам, ширина проезжей части — 7 метрам. Дорожное покрытие предполагается сделать облегченным, его выполнят из асфальтобетона.

Заказчиком выступает Главтатдортранс. Прием заявок завершится 29 июля, подрядчика определят 2 августа. Исполнитель должен будет завершить проектирование уже к 10 сентября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в аэропорту Казани за 7,5 млрд рублей до 1 октября этого года реконструируют перрон. Половина необходимых средств выделена из федерального бюджета. После реконструкции перрон сможет принимать 33 широкофюзеляжных самолета вместо нынешних 12.

Кроме того, в воздушной гавани столицы Татарстана расширят территорию парковки, для чего придется изъять ряд земельных участков.