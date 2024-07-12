Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На проектирование дороги к перрону аэропорта Казани потратят 10 млн рублей
На выполнение проектно-изыскательских работ для строительства подъездной дороги к перрону Международного аэропорта «Казань» собираются направить более 10 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что длина двухполосной дороги с двумя съездами составит 2050 метров. Ширина земляного полотна будет равна 10 метрам, ширина проезжей части — 7 метрам. Дорожное покрытие предполагается сделать облегченным, его выполнят из асфальтобетона.
Заказчиком выступает Главтатдортранс. Прием заявок завершится 29 июля, подрядчика определят 2 августа. Исполнитель должен будет завершить проектирование уже к 10 сентября текущего года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в аэропорту Казани за 7,5 млрд рублей до 1 октября этого года реконструируют перрон. Половина необходимых средств выделена из федерального бюджета. После реконструкции перрон сможет принимать 33 широкофюзеляжных самолета вместо нынешних 12.
Кроме того, в воздушной гавани столицы Татарстана расширят территорию парковки, для чего придется изъять ряд земельных участков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»